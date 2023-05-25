Сенсацией завершился четвертьфинальный матч лидера из группы Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Швейцарии неожиданно уступила Германии в рамках 1/4 финала чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в эти дни в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкой команды. У победителей отличились Максимилиан Кастнер (7-я минута), Джон-Джейсон Петерка (38-я) и Нико Штурм (39-я). У проигравших одну шайбу отыграл Йонас Зигенталер (21-я).

Напомним, что Швейцария заняла первое место в группе B, набрав 19 очков в семи матчах. В ходе группового этапа швейцарцы разгромили Казахстан (5:0), ставших шестыми в таблице и сохранивших прописку в элитном дивизионе. Германия с 12 очками заняла четвертую строчку в группе A.