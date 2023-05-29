Сборная Казахстана узнала свое место в мировом рейтинге после ЧМ-2023 по хоккею

Международная федерация хоккея с шайбой представила обновленный рейтинг после чемпионата мира-2023, проходившего в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz.

Канада поднялась на первое место в мужском рейтинге, обогнав Финляндию, опустившуюся на вторую строчку.

"Кленовые листья" выиграли золото ЧМ-2023, обыграв в финале Германию. Топ-3 замыкает Россия, не участвовавшая в мировом первенстве из-за ситуации в Украине.

Что касается сборной Казахстана, то она находится на 15-й позиции, ранее она была на 16-й.

Топ-10 мирового рейтинга:

1. Канада (4150)

2. Финляндия (4080)

3. Россия (4050)

4. США (3940)

5. Германия (3835)

6. Швеция (3800)

7. Швейцария (3775)

8. Чехия (3735)

9. Словакия (3690)

10. Латвия (3610)

...15. Казахстан (3170).

Напомним, казахстанская сборная заняла шестое место на ЧМ-2023 в группе В и этим самым сохранила прописку в элитном дивизионе.