Сборная Казахстана оформила разгром в матче с "Барысом" перед отбором на Олимпиаду

Новости спорта Хоккей
15 августа 21:41
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Сегодня, 15 августа, сборная Казахстана по хоккею разгромила "Барыс" на Кубке Президента, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 5:0. Отличились Эдуард Михайлов (7-я минута), Кирилл Панюков (21-я), Алихан Асетов (39-я), Руслан Оспанов (47-я) и Роман Старченко (58-я).

Следующие игры состоятся 17 августа: Казахстан встретится с хабаровским "Амуром", а "Барыс" сыграет с тольяттинской "Ладой".

Напомним, в первом матче тольяттинская "Лада" разгромила сборную Казахстана - 7:1, а "Барыс" обыграл хабаровский "Амур" - 2:1.

Сборная Казахстана готовится к финальному раунду олимпийской квалификации. С 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники – Венгрия, Австрия и хозяева турнира – Словакия.

Метки:
КХЛ Барыс в КХЛ Сборная РК по хоккею Хоккей

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