Сборная Казахстана и "Барыс" назвали составы на матч Кубка Президента

Новости спорта Хоккей
15 августа 18:48
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Сегодня, 15 августа, на Кубке Президента сыграют сборные Казахстана по хоккею и "Барыс", передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени.

Состав сборной Казахстана:


Состав "Барыса":


Напомним, в первом матче тольяттинская "Лада" разгромила сборную Казахстана - 7:1, а "Барыс" обыграл хабаровский "Амур" - 2:1.

Сборная Казахстана готовится к финальному раунду олимпийской квалификации. С 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники – Венгрия, Австрия и хозяева турнира – Словакия.

Метки:
КХЛ Барыс в КХЛ Хоккей Сборная РК по хоккею

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