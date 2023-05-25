Самый большой флаг Казахстана развернули в поддержку заявки страны на проведение ЧМ-2027 по хоккею

Новости спорта Хоккей
Сегодня 22:44
©e-history.kz

В финском Тампере делегация Казахстанской федерации хоккея вместе с болельщиками развернули самый большой флаг в поддержку заявки страны на проведение чемпионата мира 2027 года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

Сегодня на ежегодном конгрессе ИИХФ была презентована заявка Казахстана на проведение турнира. Голосование пройдет 26 мая.

Ранее флаг Казахстана площадью 800 квадратных метров разворачивали в поддержку национальной команды в Риге и Юрмале.

Интересно, что в Сеть попал логотип ЧМ-2027 по хоккею, который может пройти в Казахстане.

Если Казахстан станет страной-хозяйкой, то матчи мирового первенства пройдут в Астане и Алматы.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ по хоккею в Казахстане

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:44
Хоккей
Самый большой флаг Казахстана развернули в поддержку заявки страны на проведение ЧМ-2027 по хоккею
Сегодня , 20:28
Хоккей
Чемпион в составе "Авангарда" умер от сердечного приступа
7 мая, 00:07
Хоккей
Путь в НХЛ? Стал известен главный претендент на Никиту Михайлиса
6 мая, 23:29
Хоккей
"Вы думаете, Диц откажется от канадского гражданства?". Эксперт - о натурализации в сборной Казахстана по хоккею
6 мая, 20:28
Хоккей
Самый высокооплачиваемый игрок "Барыса" перешел в клуб из Германии
30 апреля, 14:20
Хоккей
"Он удивил всех". В России восхитились отношением Дица к Казахстану
29 апреля, 14:22
Хоккей
Кубок Гагарина: теперь точно финиш!
29 апреля, 11:26
Хоккей
Юношеская команда по хоккею Kazakhstan Team завоевала бронзу на международном турнире во Франции 
22 апреля, 14:49
Хоккей
Казахстанский хоккеист выиграл главный трофей ВХЛ
15 апреля, 22:00
Хоккей
Игроки из Канады и Финляндии. Стал известен расширенный состав юношеской сборной Казахстана на ЧМ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»