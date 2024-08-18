Сегодня, 18 августа, в Астане пройдут решающие матчи международного турнира по хоккею Кубок Президента Казахстана, передают Vesti.kz.

В матче за третье место встретятся столичный "Барыс" и хабаровский "Амур". Начало - в 13:00 по местному времени. В финале сборная Казахстана сыграет с тольяттинской "Ладой". Начало - в 17:00. Обе игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Также прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале "Барыса":

Напомним, сборная Казахстана готовится к финальному раунду олимпийской квалификации. С 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники – Венгрия, Австрия и хозяева турнира – Словакия.