"Порежу тебя, твою жену и дочь". Видео задержания хоккеиста, угрожавшего убить двух полицейских

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Сегодня 16:21
©Кадр из видео

Появилась видео задержания хоккеиста НХЛ Алекса Гальченюка, арестованного 9 июля по ряду обвинений, включая нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Отмечается, что Гальченюк вел себя агрессивно по отношению к полицейским после того, как врезался на автомобиле в дорожный знак. Хоккеист неоднократно использовал расовые оскорбления в адрес сотрудника полиции во время задержания и угрожал убить двух полицейских.

Гальченюк сослался на связи в Москве, сказав:

"Я собираюсь порезать тебя, твою жену, твою дочь" и "Один телефонный звонок, и вы все мертвы, вся ваша семья, ваша родня будут мертвы".

Сообщается, что Гальченюк, родившийся в США в семье белорусов и проведший большую часть своего детства в России, несколько раз оскорблял офицера на расовой почве. Гальченюка выпустили на следующий день после ареста под подписку о невыезде.

После этого эпизода Гальченюк нашел себе работу в КХЛ, подписав контракт с петербургским СКА.

В его карьере также были "Колорадо Эвеланш", "Торонто Мейпл Лифс", "Оттава Сенаторз", "Миннесота Уайлд", "Питтсбург Пингвинз", "Монреаль Канадиенс".

Метки:
КХЛ НХЛ
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