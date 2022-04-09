Казахстанский хоккеист забил гол и помог своему клубу пройти фаворита в плей-офф чемпионата Финляндии

©Кадр из видео
Новости спорта Хоккей
Вчера 23:37

Казахстанский форвард Батырлан Муратов забил за финский "РоКи" и помог ему выйти в полуфинал плей-офф лиги Местис, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 9 апреля, в матче четвертьфинальной серии против "Киекко-Поят", который является фаворитом турнира, его команда одержала гостевую победу со счетом 3:2. 

Муратов забил важный гол - он сравнял счет на 24-й минуте, когда его команда уступала 0:1.

Таким образом, "РоКи" выиграл серию с общим счетом 4-1 и прошел дальше. 

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Метки:
Муратов Батырлан Финляндия


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Вчера 23:37
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