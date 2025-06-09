Нападающий молодежной сборной Казахстана и "Барыса" Артур Гросс продолжит карьеру в Северной Америке. Хоккеист подписал контракт с клубом "Мэн Нордикс", выступающим в одной из молодежных лиг США, передают Vesti.kz.

Артур впечатлил скаутов и специалистов своим выступлением на молодежном чемпионате мира, где сыграл против сильнейших игроков своего возраста, многие из которых уже выбраны на драфте НХЛ. В США рассчитывают, что казахстанец станет лидером атаки клуба.

"Я думаю, он может забить 40 голов. Когда мне его рекомендовали, говорили о потенциале в 100 очков. После личного общения - его идеальная успеваемость, чувство юмора и настрой - у меня не осталось сомнений. Это будет особенный игрок для нашего региона", - заявил представитель клуба Ник Скерлик.



Гросс дебютировал в Континентальной хоккейной лиге 11 января 2025 года в выездной игре против казанского "Ак Барса". В регулярном чемпионате нападающий принял участие в семи матчах, проводя на площадке в среднем 7 минут 44 секунды за игру. За это время он отметился двумя перехватами, тремя силовыми приемами и пятью заблокированными бросками.