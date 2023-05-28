IIHF выступила с заявлением после поражения Казахстана в борьбе за право принять ЧМ-2027 по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф считает, что Казахстан заслуживает принять чемпионат мира по хоккею, сообщают Vesti.kz.

Выборы места проведения чемпионата мира 2027 года прошли в финском Тампере. По итогам голосования заявка Германии получила 102 голоса, что составляет 75 процентов. За заявку Казахстана же свои голоса отдали 34 человека, это 25 процентов.

"Я ожидал более тесной конкуренции, потому что это были две реально серьезные заявки. Казахстан должен вернуться, они однозначно заслужили, чтобы проводить чемпионат мира в Азии. Это хоккейная страна, знающая, как организовывать турнир, с фантастическими аренами, высоким уровнем размещения, хоккейными болельщиками. Тут есть все для проведения великолепного чемпионата мира, надеюсь, что они не сдадутся", - приводит слова Тардифа Allhockey.ru.

Отметим, что ЧМ-2023 проходит в Латвии и Финляндии. В группе B сборная Казахстана заняла шестое место и этим самым сохранила прописку в элитном дивизионе.

В 2024-м мировое первенство пройдет в Чехии, в 2025‑м - в Дании и Швеции, а в 2026‑м - в Швейцарии.