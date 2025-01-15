Хоккеист сборной заплатил сумасшедшие отступные ради возвращения в Казахстан

Нападающему сборной Казахстана по хоккею Максиму Мусорову пришлось заплатить отступные, чтобы вернуться на родину, передают Vesti.kz.

Сезон игрок начинал в шотландском "Файф Флайерз". В 12 матчах регулярного чемпионата Британской элитной хоккейной лиги он набрал 7 (4+3) очков. А в конце 2024 года перешел в устькаменогорское "Торпедо".

"В районе 4-5 миллионов тенге отдал, чтобы просто отпустили. В какой-то момент перестал получать удовольствие, наверное. В нашей работе как, если приходишь и не получаешь удовольствие, зачем тогда вообще выходить и играть. Не будет развития. Я могу приходить каждый день и делать свое дело, но если это мне не в кайф, наверное, неправильно это будет. Поэтому приняли такое решение", - рассказал он YouTube-каналу "Головой Об Лед".

Мусоров в свое время был в системе "Барыса" и имеет опыт игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в 75 матчах набрал 13 (4+9) очков. В ВХЛ защищал цвета воскресенского "Химика" и в 2023 году выиграл Кубок Петрова.