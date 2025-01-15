Хоккеист сборной заплатил сумасшедшие отступные ради возвращения в Казахстан
Нападающему сборной Казахстана по хоккею Максиму Мусорову пришлось заплатить отступные, чтобы вернуться на родину, передают Vesti.kz.
Нападающему сборной Казахстана по хоккею Максиму Мусорову пришлось заплатить отступные, чтобы вернуться на родину, передают Vesti.kz.
Сезон игрок начинал в шотландском "Файф Флайерз". В 12 матчах регулярного чемпионата Британской элитной хоккейной лиги он набрал 7 (4+3) очков. А в конце 2024 года перешел в устькаменогорское "Торпедо".
"В районе 4-5 миллионов тенге отдал, чтобы просто отпустили. В какой-то момент перестал получать удовольствие, наверное. В нашей работе как, если приходишь и не получаешь удовольствие, зачем тогда вообще выходить и играть. Не будет развития.
Я могу приходить каждый день и делать свое дело, но если это мне не в кайф, наверное, неправильно это будет. Поэтому приняли такое решение", - рассказал он YouTube-каналу "Головой Об Лед".
Мусоров в свое время был в системе "Барыса" и имеет опыт игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в 75 матчах набрал 13 (4+9) очков. В ВХЛ защищал цвета воскресенского "Химика" и в 2023 году выиграл Кубок Петрова.
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