Фарм-клуб "Барыса" выиграл Континентальный кубок в Уэльсе

Новости спорта Хоккей
Сегодня 15:25
©ХК "Барыс"

Столичный "Номад", фарм-клуб "Барыса", стал победителем Континентального кубка по хоккею в Уэльсе, передают Vesti.kz.

По информации КФХ, "Номад", обыгравший в основное время "Кардифф" (5:2) и "Хернинг Блю Фокс" (7:2), заработал перед заключительным туром шесть баллов. При этом "Катовице" уступил "дьяволам" из Уэльса (2:3), и теперь даже в случае победы над "Номадом" поляки не смогут догнать казахстанцев по очкам. "Кардифф" же теоретически еще может сравняться с "кочевниками" по набранным баллам, однако при таком раскладе за астанчан сыграет преимущество после победы в очной встрече.

Таким образом, "Номад" досрочно выиграл Континентальный кубок.

Стоит отметить, что казахстанская команда добилась этого результата во второй раз в истории. В 2019 году первое место в финале КК занял кокшетауский "Арлан".

По итогам двух дней лучшим бомбардиром финала в Уэльсе является Станислав Александров, на счету которого два гола и результативная передача. Никита Бояркин с коэффициентом надежности 2 и 92,59% отраженных бросков входит в рейтинг лучших голкиперов турнира.

Метки:
Номад ХК Барыс в КХЛ КХЛ
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Сегодня , 15:25
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