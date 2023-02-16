Экс-игрок "Барыса" и сборной Казахстана перешел в европейский клуб

Новости спорта Хоккей
16 февраля 13:41
©ХК "Арлан"

Казахстанский защитник Владимир Гребенщиков подписал контракт со словацким клубом "Жилина". Об этом сообщает "Шайба.kz".

В нынешнем сезоне Гребенщиков провел за "Арлан" 31 матч и набрал 13 (3+10) очков. Также в Казахстане 30-летний игрок обороны выступал за "Алтай-Торпедо", "Номад", "Иртыш", "Кулагер".

Ранее Владимир еще вызывался в сборную Казахстана и был игроком столичного "Барыса".

Гребенщиков уже играл за "Жилину" в сезоне 2020-2021 и набрал 10 (2+8) очков в 17 матчах.

"Жилина" выступает в первой лиге Словакии и в нынешнем сезоне возглавляет турнирную таблицу с 83 баллами в 40 матчах.

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Метки:
Хоккей Сборная РК по хоккею Словакия КХЛ Барыс в КХЛ

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