Хоккей

Владимир Гребенщиков

Казахстан  Казахстан
Возраст
33 года
Действующий
Да
Дата рождения
14 августа 1992
Команды
Торпедо УК
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
182
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
83
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Хоккей. Контрольные игры 2012/13

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд

Команда
Номад

Игры
43

Гол + Пас
3+5

Удаления, мин
56

Кубок Евровызова 2012

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2013/14

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Барыс

Игры
31

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
18

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Номад

Игры
7

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
4

Кубок Евровызова 2013/14

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Континентальная Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Барыс

Игры
7

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
10

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Номад

Игры
39

Гол + Пас
1+12

Удаления, мин
44

Зимняя Универсиада 2015

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
5

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2015/16

Команда
Номад

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Кубок Евровызова 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Номад

Игры
23

Гол + Пас
5+4

Удаления, мин
22

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Кулагер

Игры
33

Гол + Пас
2+8

Удаления, мин
55

Кубок Евровызова 2016/17

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
8

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Иртыш

Игры
40

Гол + Пас
3+7

Удаления, мин
55

Зимняя Универсиада 2017

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
6

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
12

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Номад

Игры
65

Гол + Пас
7+16

Удаления, мин
40

Континентальный Кубок 2017/18

Команда
Номад

Игры
6

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
6

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18

Команда
Казахстан

Игры
6

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
2

Кубок Евровызова. Польша 2018

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
36

Гол + Пас
1+10

Удаления, мин
16

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Арлан

Игры
51

Гол + Пас
3+19

Удаления, мин
38

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Арлан

Игры
23

Гол + Пас
0+4

Удаления, мин
18

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Арлан

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Арлан

Игры
55

Гол + Пас
1+18

Удаления, мин
59

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Арлан

Игры
2

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Арлан

Игры
31

Гол + Пас
3+10

Удаления, мин
43

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Торпедо УК

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Торпедо УК

Игры
18

Гол + Пас
2+8

Удаления, мин
16

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Бейбарыс

Игры
14

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Торпедо УК

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Торпедо УК

Игры
42

Гол + Пас
4+7

Удаления, мин
30

Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Кубок Первого канала 2024

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
24

Гол + Пас
2+5

Удаления, мин
30

Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
4

