Владимир Гребенщиков
Хоккей. Контрольные игры 2012/13
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
Команда
Номад
Игры
43
Гол + Пас
3+5
Удаления, мин
56
Кубок Евровызова 2012
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2013/14
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Барыс
Игры
31
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
18
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Номад
Игры
7
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
4
Кубок Евровызова 2013/14
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Барыс
Игры
7
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
10
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Номад
Игры
39
Гол + Пас
1+12
Удаления, мин
44
Зимняя Универсиада 2015
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
5
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2015/16
Команда
Номад
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Кубок Евровызова 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Номад
Игры
23
Гол + Пас
5+4
Удаления, мин
22
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Кулагер
Игры
33
Гол + Пас
2+8
Удаления, мин
55
Кубок Евровызова 2016/17
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
8
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Иртыш
Игры
40
Гол + Пас
3+7
Удаления, мин
55
Зимняя Универсиада 2017
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
6
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
12
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Номад
Игры
65
Гол + Пас
7+16
Удаления, мин
40
Континентальный Кубок 2017/18
Команда
Номад
Игры
6
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
6
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Команда
Казахстан
Игры
6
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
2
Кубок Евровызова. Польша 2018
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
36
Гол + Пас
1+10
Удаления, мин
16
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Арлан
Игры
51
Гол + Пас
3+19
Удаления, мин
38
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Арлан
Игры
23
Гол + Пас
0+4
Удаления, мин
18
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Арлан
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Арлан
Игры
55
Гол + Пас
1+18
Удаления, мин
59
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Арлан
Игры
2
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Арлан
Игры
31
Гол + Пас
3+10
Удаления, мин
43
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Торпедо УК
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Торпедо УК
Игры
18
Гол + Пас
2+8
Удаления, мин
16
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Бейбарыс
Игры
14
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Торпедо УК
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Торпедо УК
Игры
42
Гол + Пас
4+7
Удаления, мин
30
Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Кубок Первого канала 2024
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
24
Гол + Пас
2+5
Удаления, мин
30
Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
4