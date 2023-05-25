Чемпион в составе "Авангарда" умер от сердечного приступа

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Сегодня 20:28
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Известный в прошлом российский хоккеист Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

Хацей вместе с "Авангардом" становился чемпионом России в 2004 году, а с 2018-го начал работать в омском клубе. Занимал должности директора по хоккейным операциям и руководителя по развитию команд МХЛ и ВХЛ. С мая 2022-го был избран директором хоккейной Академии.

В его игровой карьере также были "Сибирь", "Металлург", "Торпедо" (Ярославль) и другие российские клубы.

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