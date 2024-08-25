"Барыс" узнал цену делегирования игроков в сборную Казахстана

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Столичный "Барыс" проиграл со счетом 2:5 ярославскому "Локомотиву" на Кубке Блинова в Омске, передают Vesti.kz.

Таким образом, на минорной ноте завершил свое выступление казахстанский клуб на международного турнире, заняв последнее место в турнирной таблице. 

Ранее астанчане уступили челябинскому "Трактору" (2:4), новосибирской "Сибири" (0:4) и омскому "Авангарду" (3:4 ОТ).

Напомним, что "Барыс" играл без ведущих казахстанских хоккеистов, находящихся в расположении национальной команды, которой предстоят игры в отборе на Олимпиаду.

Квалификация пройдет с 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе, где наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники – Венгрия, Австрия и хозяева турнира – Словакия.

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Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

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