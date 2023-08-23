"Барыс" обыграл "Авангард" и стал обладателем Кубка Блинова

"Барыс" занес в свой актив вторую победу на Кубке Блинова в Омске. На этот раз астанчане обыграли местный "Авангард" и досрочно стали победителями турнира, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу казахстанского клуба. У победителей шайбы забросили Кирилл Савицкий (7-я минута), Самат Данияр (20-я), а также дубль оформил Райли Барбер (46-я, 59-я).

У проигравших отличились Рид Буше (1-я), Либор Шулак (25-я) и Иван Николишин (60-я).

В первой игре подопечные Андрея Скабелки обыграли ярославский "Локомотив".

25 августа "Барыс" встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". Однако этот матч не скажется на турнирном положении казахстанского клуба, ставшего недосягаемым для всех конкурентов. Даже при равенстве очков астанчане будут опережать их по дополнительным показателям.

Добавим, что "Барыс" получил технические два очка за матч с "Салаватом Юлаевым", поскольку уфимский клуб не смог сыграть из-за похорон нападающего Родиона Амирова, скончавшегося в возрасте 21 года из-за опухоли головного мозга.