"Барыс" обыграл "Авангард" и стал обладателем Кубка Блинова

Новости спорта Хоккей
Вчера 21:50
©ХК "Барыс"

"Барыс" занес в свой актив вторую победу на Кубке Блинова в Омске. На этот раз астанчане обыграли местный "Авангард" и досрочно стали победителями турнира, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу казахстанского клуба. У победителей шайбы забросили Кирилл Савицкий (7-я минута), Самат Данияр (20-я), а также дубль оформил Райли Барбер (46-я, 59-я).

У проигравших отличились Рид Буше (1-я), Либор Шулак (25-я) и Иван Николишин (60-я). 

В первой игре подопечные Андрея Скабелки обыграли ярославский "Локомотив".

25 августа "Барыс" встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". Однако этот матч не скажется на турнирном положении казахстанского клуба, ставшего недосягаемым для всех конкурентов. Даже при равенстве очков астанчане будут опережать их по дополнительным показателям.

Добавим, что "Барыс" получил технические два очка за матч с "Салаватом Юлаевым", поскольку уфимский клуб не смог сыграть из-за похорон нападающего Родиона Амирова, скончавшегося в возрасте 21 года из-за опухоли головного мозга.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:55
Хоккей
"Барыс" досрочно выиграл Кубок Блинова: мнение Андрея Скабелки
Вчера , 21:50
Хоккей
"Барыс" обыграл "Авангард" и стал обладателем Кубка Блинова
Вчера , 18:53
Хоккей
"Барыс" назвал состав на матч с "Авангардом"
18 августа, 18:20
Хоккей
"Барыс" назвал состав на турнир в Омске
16 августа, 15:29
Хоккей
Почему хоккеисты не бреются и откуда это пришло?
14 августа, 13:28
Хоккей
Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Барыс" за третье место на турнире в Казани
13 августа, 11:27
Хоккей
Прямая трансляция матча "Ак Барс" - "Барыс" на турнире в Казани
11 августа, 20:26
Хоккей
Скабелка объяснил поражение от "Трактора"
11 августа, 18:28
Хоккей
"Барыс" проиграл второй матч на турнире в Казани
11 августа, 15:40
Хоккей
"Барыс" назвал состав на матч с "Трактором"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»