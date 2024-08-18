"Барыс" и "Амур" выявили призера Кубка Президента

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Сегодня 15:22
©ХК "Барыс"

Сегодня, 18 августа, в Астане был сыгран матч за третье место на Кубке Президента Казахстана между местным "Барысом" и хабаровским "Амуром", передают Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось вничью 2:2, а в овертайме астанчане вырвали победу со счетом 3:2. В составе "Амура" отличились Артур Гиздатуллин (11-я минута) и Девин Броссо (39-я). У "Барыса" шайбы забросили Уэйд Эллисон (19-я), Аслан Жусупбеков (45-я) и Коннор Смит (62-я).

Напомним, в финале сборная Казахстана сыграет с тольяттинской "Ладой". Начало - в 17:00. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Сборная Казахстана готовится к финальному раунду олимпийской квалификации. С 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники – Венгрия, Австрия и хозяева турнира – Словакия.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Амур Хоккей

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