С американским нападающим расторгли контракт через день после подписания

Новости спорта Хоккей
Вчера 16:43
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Шведский "Шеллефтео" расторг контракт с американским нападающим Кенни Агостино. Случилось это через день после его подписания, сообщают Vesti.kz.

В заявлении клуба говорится, что Агостино мог покинуть КХЛ и перейти в SHL еще в марте прошлого года, но американец выбрал более финансово выгодный вариант, остался в "Торпедо" (Нижний Новгород) и доиграл свой контракт.

"Для "Шеллефтео" важен вопрос о его попытке расторгнуть контракт с российским клубом перед прошлым сезоном. Новая информация в СМИ и из других источников меняет нашу позицию. Поэтому мы решили разорвать контракт", - сказал генеральный менеджер "Шеллефтео" Эрик Форселл.

31-летний Агостино имеет опыт выступления в НХЛ. В свое время был выбран на драфте "Питтсбургом", но за эту команду так и не сыграл. При этом выступал за "Калгари", "Сент-Луис", "Монреаль", "Нью-Джерси", "Бостон" и "Торонто".

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Метки:
КХЛ
Новости
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