19-летний талант из Казахстана перешел в канадский клуб

Нападающий молодежной сборной Казахстана Никита Ситников подписал контракт с клубом "Коквитлам Экспресс", выступающим в BCHL (Хоккейная лига Британской Колумбии), передают Vesti.kz со ссылкой на "Всё хоккей Бро".

Генеральный менеджер "Коквитлам Экспресс" Тали Кэмпбелл прокомментировал это подписание.

"Никита Ситников - ловкий, быстрый и умный форвард. Это дает ему преимущество, что хорошо отразится в нашей лиге. Болельщикам будет интересно наблюдать за ним, и мы считаем, что у него огромный потенциал. Никита Ситников прибудет в Ковитлам на следующей неделе, - цитирует Кэмпбелла Шайба.kz.

Нынешний сезон 19-летний нападающий начинал в "Снежных Барсах", где за 27 матчей регулярного чемпионата заработал 11 (5+6) очков.

В составе молодежной сборной Казахстана на чемпионате мира Ситников набрал 2 (1+1) очка в пяти матчах.