Голливудский актер разбил автомобиль на гонке "24 часа Ле-Мана"

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Сегодня 20:41
©twitter.com/Fassbender_Way

Ирландский актер Майкл Фассбендер, второй год подряд попадает в аварию в гонке на выносливость "24 часа Ле-Мана", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он не справился с управлением, находясь за рулем Porsсhe 911 команды Proton Competition и на одном из поворотов столкнулся с ограждением. Из-за повреждений автомобиля он был вынужден сняться с дистанции. Сообщается, что актер не пострадал.

В 2022 году на гонке "24 часа Ле-Мана" Фассбендер также попал в аварию, однако тогда он смог продолжить участие в соревновании и занял 16-е место. 

Фассбендер известный своими ролями в фильмах "Люди Х", "Стыд", "Голод", "300 спартанцев" и других, номинировался на престижную премию "Оскар" за игру в кинокартинах "12 лет рабства" и "Стив Джобс".

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Метки:
автогонки

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