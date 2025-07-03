Впервые за 10 лет: что известно о крупном турнире по тяжелой атлетике в Казахстане

С 4 по 10 июля в Астане пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, передают Vesti.kz. В континентальном турнире, который пройдет на арене легкоатлетического спортивного комплекса Qazaqstan, примут участие свыше 300 молодых спортсменов из 25 стран.

Церемония открытия турнира состоится завтра, 4 июля, в 17:00 по времени Астаны. Соревнования будут транслироваться на YouTube-канале QazSport.

Казахстан на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров

Самую большую команду на турнире выставляет Казахстан - 36 атлетов. В их числе победители последнего юниорского чемпионата мира в Лиме (Перу):

Ксения Прозорова (до 58 килограммов);Бейбарыс Ерсеит (до 65 килограммов).Как пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике в Астане

В континентальном турнире примут участие атлеты в возрасте от 17 до 20 лет:

"В последний раз Казахстан принимал крупное международное соревнование по тяжелой атлетике в 2014 году, когда в Алматы прошел чемпионат мира. Приглашаем жителей и гостей столицы поддержать юных чемпионов", - пишет пресс-служба Федерации тяжелой атлетики.

Спортсмены будут соревноваться в классических дисциплинах тяжелой атлетики - рывке и толчке.Победители будут определяться как в отдельных упражнениях, так и по сумме двоеборья.Впервые за 10 лет: крупный турнир по тяжелой атлетике в Казахстане



