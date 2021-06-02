"Со дня на день ждем допуск на Олимпиаду". Главный тренер сборной - о казахстанских штангистах в Токио и специальной подготовке

В тяжелой атлетике завершился квалификационный период. Совсем скоро станут известны все имена штангистов, которые выступят на Олимпиаде в Токио. Казахстан в этом списке будет представлен двумя спортсменами. Обо всех актуальных подробностях в интервью корреспонденту Vesti.kz сообщил главный тренер сборной Бахыт Ахметов.

- Квалификационный период завершился три дня назад, 31 мая. Именно в этот день закончились последние отборочные старты: чемпионат мира среди юниоров и первенство Африки.

- Кто у нас в итоге претендент?

- Претенденты у нас те же. Это Зульфия Чиншанло и Игорь Сон. Эти спортсмены выполнили все необходимые условия отбора, среди которых количество стартов, количество набранных рейтинговых очков… Со дня на день мы ждем официальное письмо от IWF об их допуске на Олимпиаду.

- Замены перед Играми нельзя будет делать?

- Нет, ни в коем случае. Квалификация на данные Олимпийские игры является индивидуальной, лицензии именные.

- Как будете вести подготовку двух олимпийцев?

- Будем готовиться в штатном режиме. На самом деле подготовка началась уже давно, а не только что. Претенденты на Олимпиаду занимаются по специально составленному для них индивидуальному плану тренировок, чтобы пик подготовки выпал на август месяц.

Напомним, что всего в активе Казахстана 62 лицензии. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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