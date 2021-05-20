За рекордами на юниорский чемпионат мира. Казахстанские штангисты выступят на лицензионном турнире

Уже в эти выходные в Ташкенте стартует юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике. Для нашей сборной он интересен не только проверкой ближайшего резерва, но и в плане гонки за олимпийскими путевками. Данный ЧМ станет одним из последних лицензионных турниров. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

По сути, осталось только два соревнования, которые составляют длинный список квалификационных стартов. Это юниорский чемпионат мира и чемпионат Африки. Оба турнира пройдут практически в одно время и завершатся в конце мая. Так что в июне мы сможем узнать имена тех, кто поедет на Олимпийские игры в Токио.

Некоторые страны не решили свои задачи по набору нужного количества маркерных соревнований. Так что добор будет происходить именно на указанных выше стартах. И если с чемпионатом Африки в Кении все понятно, то вариант с мировым первенством среди юниоров выглядит интересным. Особенно в плане возраста.

Здесь будет даваться шанс молодым спортсменам, которые проходят на Игры по возрасту, но в борьбе с более опытными атлетами не могли конкурировать на должном уровне. И предстоящий ЧМ станет прекрасной возможностью улучшить свои позиции в рейтинге.

Что касается сборной Казахстана, то эти две квалификации пройдут мимо нас. Свою отборочную олимпийскую кампанию мы завершили на недавнем чемпионате Азии. Поэтому сейчас будем выступать в роли наблюдателей, отслеживая изменения в рейтинге.

Нет в команде юниоров, которые имеют шансы на попадание на Игры. Все претенденты, а это Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, выступают на взрослом уровне. И мировое первенство для наших штангистов имеет совершенно другой статус.

Молодые спортсмены будут биться за медаль, за подтверждение своего потенциала. Ведь их уже привлекают к основной сборной. А еще возможны и локальные успехи. Например, установление рекордов, в том числе и мировых. Тот же Рахат Бекболат, или Сайхан Тайсуев, или Аблай Ауелханов способны на это.

Тренерский штаб пока не представил окончательную заявку на участие в ЮЧМ. Однако Международная федерация представила предварительный старт-лист. От нашей страны там находятся:

Парни

До 55 килограммов: Аблай Ауелханов

До 61 килограмма: Алексей Дроздов

До 67 килограммов: Акмолда Сайрамкез

До 73 килограммов: Сайхан Тайсуев

До 102 килограммов: Рахат Бекболат

Девушки

До 64 килограммов: Гульнур Ыбрай

До 87 килограммов: Айсамал Сансызбаева

На днях будет озвучен окончательный состав сборной Казахстана. Соревнования на ЧМ начнутся в воскресенье, 23 мая.

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