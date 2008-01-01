Приступы ностальгии, или кого из сборной Казахстана по тяжелой атлетике мы вряд ли увидим на мировом помосте

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике продолжает преображаться и пополняться новыми талантливыми лицами. Правда и "старые" герои могли еще не раз удивить, однако находятся уже длительное время вне помоста. Более того, многих мы вряд ли увидим на Олимпиадах и чемпионатах мира.



Vesti.kz представляют вторую часть (с первой можно ознакомиться здесь) специального материала о больших корректировках в команде.



И речь идет прежде всего о тех штангистах, которые покинут сборную. Или уже покинули, как бы это грустно ни звучало. Подобные решения напрашивались, учитывая, что результаты давно уже не соответствуют каким-то мировым килограммам. Так что вся надежда теперь на молодежь.



Очень большие олимпийские надежды связывались с Жазирой Жаппаркул. Она триумфально выступила на Играх в Рио, однако после так и не смогла показать что-нибудь подобное, вклиниться в борьбу за лицензию на следующую Олимпиаду.



В этом не ее вина. Жаппаркул планировала еще долгое время биться за медали. Но тяжелая травма, которая была получена накануне Олимпиады-2016, изменила всю ее карьеру.



Спортсменка длительное время пыталась вылечиться. И все, чего она смогла достичь, - это улучшение состояния без тяжелых нагрузок. Как только она возвращается в зал и к штанге с большими весами, травма вновь дает о себе знать.







Очень жаль, что все сложилось именно так. В любом случае, ее олимпийское "серебро" - "золото". Долгожданная медаль, народная награда.



Вряд ли на прежнем уровне увидим бронзового призера Игр-2016 Фархада Харки. Он, как и Нижат Рахимов, после Рио не отметился чем-то грандиозным. И четыре года не было видно на мировом пьедестале (ЧМ-2018 - девятое место; Кубок Катара - четвертое место; чемпионат Азии-2019 - десятое место).



Он периодически выступал, а значит, речи о серьезной травме идти не может. Правда, в последнем чемпионате страны он не участвовал, хотя находится в строю, работает в зале.



Последние турниры Харки провел в категории до 67 килограммов. И здесь есть казахстанец Анатолий Савельев, который стабильно показывает высокие результаты, не сбавляет обороты. Напротив, на одном из ЧРК он выступил с рекордом страны, лишь на взрослом первенстве Казахстана он "забаранил", однако здесь больше вопросов к тем, кто заявлял вес.







Помните чемпиона Азии-2015 в категории до 85 килограммов Ермека Омиртая? Парень после скандального чемпионата мира-2015 был дисквалифицирован. И была надежда, что он вернется на помост - возраст позволял.



Срок отстранения истек в декабре прошлого года. Но Омиртай так и не влился в ряды. И нет ни единого намека на то, что атлет воспользуется шансом и докажет свою состоятельность честно и без всяких сомнительных историй.



Также в прошлом году завершилась дисквалификация и у Алмаса Утешова. Но возрастной штангист точно не будет уже выступать. Даже при активной карьере Игры в Рио были для него последним шансом выстрелить в рамках Олимпиады. Позднее вряд ли бы позволил возраст.







Так что "старая школа" не в игре. И остается только мучиться приступами ностальгии.



Кто еще мимо сборной? Рустем Сыбай, Айдар Казов. Хотя Сыбай выступал в прошлом году на континентальном первенстве. Встать на пьедестал ему не удалось. Рустем завершил выступление на седьмом месте. Зато штангист нашел свою любовь.



А вот Казов, кстати, в 2019 году отметился интересным достижением. На Спартакиаде в Талдыкоргане он обошел олимпийского чемпиона Рахимова. Правда, на этом все. До сегодняшнего дня о нем особо не слышно. Разве что был в составе сборной на сборах в Шымкенте.



Также есть информация и относительно других имен. Про них читайте в третьей части.



