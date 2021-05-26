"Планировал пойти на мировой рекорд". Казахстанский штангист - о победе на ЧМ и "золоте" в честь первого тренера

Ташкент продолжает принимать юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике. Золотой медалью на нем отметился казахстанец Аблай Ауелханов. Он уверенно стал лучшим в категории до 55 килограммов. По его словам, озвученным в интервью корреспонденту Vesti.kz, он планировал пойти на мировой рекорд. Свою же награду посвятил первому тренеру.

- Аблай, свой чемпионат мира Вы выиграли уже перед второй попыткой в "толчке". С какими мыслями выходили на последние попытки?

- Во время выступления мысль у меня одна - реализовать предстоящий подход. Анализом и подсчетом занимается тренерский штаб, а для меня важно одно - чисто отработать упражнение.

- Соперники не смогли поддержать Ваш ритм. От кого именно ожидали борьбу? На кого настраивались?

- Борьбу ожидал от соперника из Узбекистана. Помимо того, что он хороший спортсмен, так еще и выступал на своей домашней площадке, а дома, как говорится, и стены помогают.

- Все ли задачи решили? Или был другой план?

- Планировал пойти на мировой рекорд, но во втором подходе в "толчке", к сожалению, я не смог удержать вес.

- Будут ли турниры в скором времени? Или пока ЧМ станет промежуточной точкой в сезоне?

- В ближайшие несколько месяцев до Олимпиады турниров не ожидается, поэтому будем тренироваться и отдыхать, одно другому не мешает (улыбается).

- Азия и ЧМ - где сложнее было выступать?

- На Азии было сложнее для меня. Все-таки это взрослый старт, там установлены более высокие планки.

- Какие цели сейчас стоят перед Вами?

- Сейчас, после двух стартов, которые прошли практически один за другим, цель отдохнуть и восстановиться, побыть рядом с родными и близкими, после чего уже с новыми силами приступить к тренировкам.

Свою победу хочу посвятить моему первому тренеру, к которому в 2014 году я впервые пришел в зал тяжелой атлетики, Николаю Паку. На днях его не стало, и мы всей командой скорбим о нем. Он был замечательным человеком.

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