Отберут медаль? В Федерации сделали заявление по новому допинг скандалу призера Олимпиады

Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
Сегодня 12:37
©пресс-служба НОК Казахстана, Турар Казангапов

Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Алдияр Нуралинов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией бронзового призера Олимпиады-2020 года в Токио казахстанца Игоря Сона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что проба спортсмена, взятая во внесоревновательный период, дала положительный результат. В его организме был обнаружен метастерон. В итоге Сона дисквалифицировали на восемь лет.

"Хочу отметить, что данный допинг-контроль - внутренний, т.е. осуществлялся Казахстанским антидопинговым центром и его результаты не влекут никаких последствий ни для Федерации ни для других членов сборной. Однако для тех, кто был уличен в употреблении допинга, решения принимаются в соответствии с Кодексом ВАДА и Антидопинговыми правилами Международной федерации тяжелой атлетики.

Кроме этого, этот внесоревновательный контроль был взят по истечению полугода с тех международных стартов, где ребята принимали участие, поэтому вопрос об отмене их результатов или возврате медалей не стоит. Особенно это хочу подчеркнуть в отношении олимпийской награды Игоря Сона.

Федерация придерживается принципа нулевой терпимости к любым проявлениям допинга. В постоянном режиме проводится работа по повышению осведомленности в части антидопинговых правил, а также контроль всех членов сборной в преддверии международных стартов. В первую очередь это необходимо, чтобы не допустить нарушения на международном уровне, поскольку олимпийская квалификационная система предусматривает отстранения всей сборной в случае если атлеты страны допустили более 3-х ", - сказал Нуралинов.

Напомним, в 2015 году Игоря Сона отстранили на несколько месяцев после юношеского чемпионата мира, но тогда удалось доказать, что препарат попал в организм через биодобавку.

Сон - серебряный призер чемпионата мира 2019 года в весовой категории до 55 килограммов, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио в весовой категории до 61 килограммов.

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Метки:
Тяжелая атлетика Допинг

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