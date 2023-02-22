Отберут медаль? В Федерации сделали заявление по новому допинг скандалу призера Олимпиады

Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Алдияр Нуралинов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией бронзового призера Олимпиады-2020 года в Токио казахстанца Игоря Сона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что проба спортсмена, взятая во внесоревновательный период, дала положительный результат. В его организме был обнаружен метастерон. В итоге Сона дисквалифицировали на восемь лет.

"Хочу отметить, что данный допинг-контроль - внутренний, т.е. осуществлялся Казахстанским антидопинговым центром и его результаты не влекут никаких последствий ни для Федерации ни для других членов сборной. Однако для тех, кто был уличен в употреблении допинга, решения принимаются в соответствии с Кодексом ВАДА и Антидопинговыми правилами Международной федерации тяжелой атлетики.

Кроме этого, этот внесоревновательный контроль был взят по истечению полугода с тех международных стартов, где ребята принимали участие, поэтому вопрос об отмене их результатов или возврате медалей не стоит. Особенно это хочу подчеркнуть в отношении олимпийской награды Игоря Сона.

Федерация придерживается принципа нулевой терпимости к любым проявлениям допинга. В постоянном режиме проводится работа по повышению осведомленности в части антидопинговых правил, а также контроль всех членов сборной в преддверии международных стартов. В первую очередь это необходимо, чтобы не допустить нарушения на международном уровне, поскольку олимпийская квалификационная система предусматривает отстранения всей сборной в случае если атлеты страны допустили более 3-х ", - сказал Нуралинов.