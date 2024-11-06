Надбавка 300 процентов: тренер казахстанских чемпионов сам построил зал и сравнил условия с Узбекистаном

В феврале 13-летняя Ксения Прозорова завоевала золото взрослого чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике, а уже в этом сезоне она и другие ученики тренера Азамата Нуралиева принесли стране первые награды на азиатских соревнованиях.

Новый выпуск канала Vesti.kz в YouTube - из села Караой Алматинской области, где растут будущие чемпионы. Тренер построил зал своими руками, а в аул переехал из Узбекистана.

"Если мы готовим призеров, чемпионов республики, у нас предусмотрена процентная добавка в десять процентов. А в Узбекистане, когда они начинали эту систему начислений, у них было 300 процентов. Человек, который готовит призеров, чемпионов, не имеет значения, получает сто процентов добавки от базовой зарплаты, 300 процентов. А в данный момент в их школах высшего спортивного мастерства (ШВСМ) эта добавка может достигать 500 процентов. Правда, не во всех спортивных школах, а именно в ШВСМ. Это одно из отличий. То есть, если грубо сказать, я готовлю пять призеров и за каждого получаю примерно 150 тысяч. Это уже 750 тысяч, и плюс моя зарплата. Ну кто, если не я, будет работать?" - рассказал тренер.

Для того чтобы познакомиться с тренером Азаматом Нуруллаевым, корреспондент Tengri Sport отправился в аул Караой и снял большой сюжет о том, как живет тренер и его ученики. Видео вы можете посмотреть на YouTube-канале "Вести Спорта".