Казахстанский штангист стал победителем юниорского чемпионата мира в стартовый день

Казахстанский штангист Аблай Ауелханов выиграл юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике, который стартовал в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов. Ауелханов в сумме поднял 248 (108+140) килограммов. Вторым стал Огабек Нафасов из Узбекистана - 233 килограмма, а тройку лучших замкнул эквадорец Валльехо Зурита - 228 килограммов.

Казахстан, помимо Ауелханова, представят Алексей Дроздов (до 61 килограмма), Акмолда Сайрамкез (до 67 килограммов), Сайхан Тайсуев (до 73 килограммов), Рахат Бекболат (до 102 килограммов), Гульнур Ыбрай (до 64 килограммов) и Айсамал Сансызбаева (до 87 килограммов).

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