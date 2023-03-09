Казахстанский штангист отсудил призовые за Олимпиаду: в Минспорта сделали заявление

Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
Сегодня 20:21
©Данияр Майлыбаев

Комитет по делам спорта и физической культуры прокомментировал судебное решение по делу казахстанского штангиста Дениса Уланова, который выиграл иск против Минкультуры и спорта, передают Vesti.kz.

В Комитете по спорту на обращение Vesti.kz заявили, что статья 45 закона "О физической культуре и спорте" предусматривает пересмотр размеров выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований. Закон указывает, что пересмотр также применим к ситуации с Улановым.

"Министерство выплатит денежные средства в кратчайшие сроки. Суд удовлетворил исковые требования спортсмена от 10 марта 2022 года. Перед нынешними руководителями сферы спорта министром культуры и спорта поставлена задача по оказанию максимальной поддержки и созданию условий отечественным спортсменам", - заявили в комитете.

Напомним, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016 Уланов занял четвертое место в весовой категории до 85 килограммов. За это ему выплатили призовые в размере 30 тысяч долларов. Затем в декабре 2016-го румын Габриэл Сынкрэян был дисквалифицирован за применение допинга, и бронзовая медаль официально перешла казахстанцу.

В августе 2021 года Уланов обратился в Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта о пересмотре размера денежных выплат, поскольку за третье место полагалось 75 тысяч долларов. Спортсмену отказали в выплате разницы, он обратился в суд и в итоге выиграл.

Теперь Минкультуры и спорта должно доплатить штангисту 45 тысяч долларов.

Напомним, 29-летний Уланов является победителем Универсиады-2017, также в его активе есть золото и бронза чемпионата Азии-2016 и 2019.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Уланов Денис Тяжелая атлетика

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:21
Тяжелая атлетика
Казахстанский штангист отсудил призовые за Олимпиаду: в Минспорта сделали заявление
Сегодня , 16:42
Тяжелая атлетика
Илья Ильин выдвинул себя на пост президента Федерации тяжелой атлетики
Сегодня , 12:06
Тяжелая атлетика
Казахстанский штангист отсудил призовые за Олимпиаду. Известна сумма
22 февраля, 14:35
Тяжелая атлетика
Допинг-скандал: заберут ли призовые и квартиру у казахстанского штангиста
22 февраля, 12:37
Тяжелая атлетика
Отберут медаль? В Федерации сделали заявление по новому допинг-скандалу призера Олимпиады
22 февраля, 11:41
Тяжелая атлетика
Куат Хамитов отреагировал на новый допинговый скандал призера Олимпиады из Казахстана
22 февраля, 00:20
Тяжелая атлетика
Допинговый скандал. Призер Олимпиады из Казахстана дисквалифицирован на 8 лет
8 февраля, 15:24
Тяжелая атлетика
Илья Ильин помог шикарной супруге совершить смелый поступок
26 января, 11:28
Тяжелая атлетика
Новая супруга Ильина провела обряд беташар и рассказала их Love Story
25 января, 14:38
Тяжелая атлетика
Илья Ильин выдвинул себя на пост президента Федерации тяжелой атлетики
© 2008 - 2023 ТОО «EML»