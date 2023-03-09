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Казахстанский штангист отсудил призовые за Олимпиаду. Известна сумма

Казахстанский штангист отсудил призовые за Олимпиаду. Известна сумма
©Olympic.kz

Суд вынес решение по делу казахстанского штангиста Дениса Уланова против Минкультуры и спорта, передают Vesti.kz.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016 Уланов занял четвертое место в весовой категории до 85 килограммов. За это ему выплатили призовые в размере 30 тысяч долларов.

Но в декабре 2016-го румын Габриэл Сынкрэян был дисквалифицирован за применение допинга, и бронзовая медаль официально перешла Уланову. В ноябре 2018-го на чемпионате мира в Ашхабаде президент IWF Тамаш Аян вручил казахстанцу долгожданную награду.

В связи с бронзой 9 августа 2021 года Уланов обратился в Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта о пересмотре размера денежных выплат, поскольку за третье место полагалось 75 тысяч долларов. Однако спортсмену отказали в выплате разницы.

Тогда атлет обратился в суд. Первую инстанцию он выиграл, вот только профильное ведомство решило обжаловать решение.

В итоге после разбирательств судебная коллегия по административным делам Верховного Суда постановила:

"Решение специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана от 10 марта 2022 года, постановление судебной коллегии по административным делам суда города Нур-Султана от 31 мая 2022 года по данному делу оставить в силе. Кассационную жалобу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан оставить без удовлетворения".

Как видно, Минкультуры и спорта должно доплатить штангисту 45 тысяч долларов.

Напомним, 29-летний Уланов является победителем Универсиады-2017, также в его активе есть золото и бронза чемпионата Азии-2016 и 2019.

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Метки:
Олимпиада-2016 Бразилия Тяжелая атлетика Уланов Денис

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