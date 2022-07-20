Казахстан завоевал вторую медаль на ЧА по тяжелой атлетике

©instagram.com/wf_rk/
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
Сегодня 09:16

Казахстанец Азамат Толеген стал бронзовым призером чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юношей, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА.

Толеген занял третье место в весовой категории до 61 килограмма, подняв в сумме 262 (112+150) килограмма. Причем казахстанец взял серебро в "толчке".

Для Казахстана это вторая медаль на ЧА. Ранее бронзу в копилку сборной принес Ерасыл Умаров, выступающий в категории до 55 килограммов.

Континентальный турнир в Ташкенте продлится до 25 июля, а помимо юношей (17 лет), соревнуются еще юниоры (до 20 лет).

Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт:

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
ЧА по тяжелой атлетике Тяжелая атлетика Казахстан

Атлетика Тяжелая атлетика
0
Сегодня 09:16
© 2008 - 2022 ТОО «EML»