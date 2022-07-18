Казахстанский штангист выиграл медаль на ЮЧА

Казахстанец Ерасыл Умаров стал бронзовым призером чемпионата Азии среди юношей, сообщает пресс-служба федерации тяжелой атлетики.

В первом упражнении Умаров, выступающий в категории до 55 килограммов, реализовал все три подхода и остановился на весе в 104 килограмма. В "толчке" наш спортсмен справился с весом лишь с третьей попытки.

Его итоговый результат - 228 килограммов (104+124). Первые два места заняли спортсмены Вьетнама - К Дуон (113+143) и Дуон Туан (112+136).

Добавим, что континентальный турнир в Ташкенте продлится до 25 июля, а помимо юношей (17 лет), соревнуются еще юниоры (до 20 лет).

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