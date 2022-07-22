Казахстан выиграл медаль в Узбекистане на ЧА по тяжелой атлетике

Казахстанка Надежда Ли стала серебряным призером чемпионата Азии среди девушек в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА РК.

Ли, выступавшая в категории до 64 килограммов, в сумме двоеборья показала результат 184 (100+84) килограмма.

Ранее золото в копилку сборной принесли Емберды Едыге, Алишер Байбуров и Денис Полубояринов.

Серебряными призерами турнира стали Алина Колиушко и Алексей Чуркин, а две бронзы завоевали Азамат Толеген и Ерасыл Умаров.

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