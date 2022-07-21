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Казахстан взял еще две медали на ЧА по тяжелой атлетике

Казахстан взял еще две медали на ЧА по тяжелой атлетике
©instagram.com/wf_rk/

Казахстанка Алина Колиушко стала серебряным призером юношеского чемпионате Азии по тяжелой атлетике, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА РК.  

Спортсменка, выступавшая в весовой категории до 59 килограммов, в сумме двоеборья подняла 173 (77+96) килограмма.

Вторым категории до 73 килограммов среди юниоров стал Алексей Чуркин. В сумме он добился результата 325 (145+180) килограммов.

Ранее золото в копилку сборной принесли Емберды Едыге, Алишер Байбуров и Денис Полубояринов.

Также две бронзы завоевали Азамат Толеген в весе до 61 килограмма и Ерасыл Умаров, выступающий в категории до 55 килограммов.

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Метки:
Казахстан Тяжелая атлетика ЧА по тяжелой атлетике

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