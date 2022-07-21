Казахстан выиграл третье золото ЧА по тяжелой атлетике

Казахстанец Денис Полубояринов стал чемпионом Азии по тяжелой атлетике среди юношей, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА РК.

Полубояринов выиграл турнир в категории до 81 килограмма, подняв в сумме 313 (140+173) килограммов. Источник добавляет, что результат казахстанца пойдет в зачет турнира среди юниоров (до 20 лет), который состоится завтра, 22 июля.

Ранее золото в копилку сборной с рекордом принесли Емберды Едыге и Алишер Байбуров. Также две бронзы завоевали Азамат Толеген в весе до 61 килограмма и Ерасыл Умаров, выступающий в категории до 55 килограммов.

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