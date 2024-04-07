Казахстан потерпел историческое фиаско в тяжелой атлетике и не поедет на ОИ-2024

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Сегодня 11:06
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Сборная Казахстана впервые в истории не будет представлена на Олимпиаде в тяжелой атлетике, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Бей в кость|Бокс и MMA".

Отмечается, что единственный шанс был у Сергея Петровича, но на последнем старте его тренеры "засунули" аж в группу C и он в итоге стал шестым. Это не позволило штангисту попасть в десятку лучших в своем весе в мировом рейтинге. Его 12-е место не даст право участвовать в Олимпиаде.

"На вопрос: "кто виноват?" есть однозначный ответ: наша система, заточенная на медали и фактически легитимизирующая прием допинга. Если почитать комментарии в пабликах в соцсетях, то Манеза, Ильин, Чиншанло и Подобедова (лишенные за допинговый обман медалей Олимпиад) для многих до сих пор спортивные герои.

Что делать дальше? Меняться. Выгонять тех, кто не видит жизни без стероидов пятидесятилетней давности и не представляет, что можно побеждать без них. Сборная Узбекистана смогла добиться олимпийских побед без допинга (Акбар Джураев не даст соврать), а мы этому так и не научились", - пишет источник.

Напомним, 33-е по счету летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже (Франция).

Метки:
Тяжелая атлетика Олимпиада-2024
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