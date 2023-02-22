Допинг-скандал: заберут ли призовые и квартиру у казахстанского штангиста

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Сегодня 14:35
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Официальный представитель Министерства культуры и спорта Молдир Абдуалиева прокомментировала дисквалификацию тяжелоатлета Игоря Сона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она отмечает, что 2 марта 2022 года на турнире в области Жетісу у Сона была взята допинг-проба, которая дала положительный результат.

Согласно стандартам ВАДА, пробы были проверены несколько раз. В итоге было решено назначить спортсмену 8-летнюю дисквалификацию, которая продлится с 8 марта 2022 года по 28 марта 2030-го.

При этом у спортсмена не будут отбирать медаль, денежное вознаграждение и квартиру.

"Так как допинг-проба Игоря Сона, взятая на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, была чистой, бронзовая медаль Олимпиады, а также выданные ему денежная премия и квартира изыматься не будут", - говорится в ее сообщении.

Напомним, что в 2015 году Сон также был дисквалифицирован после юношеского чемпионата мира, но смог доказать, что допинг-препараты попали в его организм через биодобавку.

Ранее в Федерации тяжелой атлетики сделали заявление по новому допинг-скандалу казахстанца.

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Метки:
Тяжелая атлетика Допинг

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