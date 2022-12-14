"До сих пор не могу поверить". Казахстанский тяжелоатлет прокомментировал успех на чемпионате мира

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Сегодня 15:00
©ФТА

Копилку сборной Казахстана по тяжелой атлетике на чемпионате мира в Колумбии пополнил талантливый тяжелоатлет - Нургиса Адилетулы. Спортсмен завоевал серебряную медаль в категории до 96 килограммов. В интервью корреспонденту Vesti.kz атлет прокомментировал свое выступление.

- Слава богу, все прошло хорошо. К сожалению, я не смог поднять тот вес, который поднимал на тренировке. Но что поделаешь, соревнования есть соревнования. Если честно, до сих пор не могу поверить, что взял второе место на чемпионате мира (улыбается).

- Какие задачи ставил тренер?

- Тренеры мне очень помогли, я им сердечно благодарен. Перед стартом сказали, чтобы отработал все шесть подходов, тогда будет результат. Так вышло, что я реализовал четыре.

- Пришлось ли адаптироваться к разнице во времени?

- Конечно, разница во времени с Казахстаном - 11 часов. Но мы старались придерживаться режима, вовремя отдыхать.

- Каково было выступать в одной категории с действующим чемпионом мира? Думал об этом перед соревнованием?

- Нет, переживаний по этому поводу не было. Тем более, с Лесманом мы уже встречались на чемпионате Азии.

Фото: ФТА©

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Тяжелая атлетика

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