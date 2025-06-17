Сборная Казахстана по греко-римской борьбе получила нового тренера. Подробности

Новым главным тренером сборной Казахстана по греко-римской борьбе назначен Конысбек Токенов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал журналиста Аяна Толегена.
Сообщается, что Токенов назначен главным тренером команды по приказу председателя Комитета по спорту и физической культуре Министерства туризма и спорта РК - Руслана Есеналина.
"Ранее исполнявший эту должность Юрий Мельниченко теперь будет работать в команде советником нового главного тренера. Под руководством Юрия Мельниченко Казахстан завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Париже (Демеу Жадраев), а также серебряную медаль на прошлом чемпионате мира (Ержет Жарлыкасын).
Ранее Конысбек Каримулы был старшим тренером сборной Казахстана до 20 лет", - пишет источник.
Первым официальным международным турниром для Токенова в качестве главного тренера станет рейтинговый турнир, который пройдет с 17 по 20 июля в Будапеште.