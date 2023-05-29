Сборная Казахстана по греко-римской борьбе назвала состав на турнир в Бишкеке

Новости спорта Борьба Греко-римская борьба
Сегодня 13:38
©instagram.com/kazakhstan__wrestling

Сборная Казахстана по греко-римской борьбе огласила состав на рейтинговый турнир Kaba Uulu & Raatbek Sanatbaev, который пройдет с 1 по 4 июня в Бишкеке (Кыргызстан), сообщают Vesti.kz.

На этом турнире разыграют 30 комплектов медалей среди мужчин и женщин.

Состав казахстанских борцов греко-римского стиля:

55 кг
Амангали Бекболатов
Марлан Мукашев
Ерсін Абыйр

60 кг
Ернар Фидахметов
Нурсултан Базарбаев
Олжас Султан

63 кг
Мадияр Мальтекбаев
Дастан Зарлыханов
Ернур Фидахметов

67 кг
Сұлтан Әсетұлы
Данияр Каленов
Мерей Бекенов

72 кг
Ерасыл Нурбосынов
Адилхан Сатаев

77 кг
Қаһарман Қисыметов
Азат Садыков
Максат Ережепов

82 кг
Диан Кален
Шамиль Батыров

87 кг
Бауржан Мусин
Азамат Кустубаев
Нурсултан Турсынов

97 кг
Жантас Нұрғали
Ерулан Искаков
Олжас Сырлыбай

130 кг
Мансур Шадукаев
Антон Савенко
Асылбек Әбдіқалық

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Метки:
борьба

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