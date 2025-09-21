Разгром состоялся в схватке казахстанца за медаль ЧМ-2025 по борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев выступил в утешительном раунде на чемпионате мира по видам борьбы в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

Его соперником был американец Пэйтон Якобсон. Схватка завершилась в пользу казахстанца со счетом 5:1.

Таким образом, Евлоев поборется за бронзовую медаль соревнований. Его соперником будет россиянин Милад Алирзаев.

Напомним, накануне историческое для Казахстана золото выиграл Айдос Султангали (60 кг), победивший в финале Алишера Ганиева из Узбекистана со счетом 9:0.

Казахстан завоевал первое золото чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке. До этого чемпионом мира в 1999 году в Афинах становился Мхитар Манукян (до 63 кг).