Грек-рим күресі
26 марта 23:34

Казахстан завоевал четвертую медаль на чемпионате Азии по борьбе

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Казахстанский борец греко-римского стиля Омар Сатаев завоевал серебряную медаль чемпионата Азии, который проходит в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.

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Спортсмен выступал в финале весовой категории до 82 кг, где его соперником стал представитель Ирана Мохаммад Нагуси.

В напряженной схватке Сатаев уступил со счетом 1:3, став вице-чемпионом континентального первенства.

Таким образом, сборная Казахстана по греко-римской борьбе пополнила свою копилку уже четырьмя наградами.

Ранее серебро в категории до 130 килограммов завоевал Алимхан Сыздыков, а бронзовые медали взяли Ибрагим Магомадов (до 77 кг) и Шамиль Ожаев (до 87 кг).

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