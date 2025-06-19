Казахстан взял еще одно золото на чемпионате Азии по борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Ерасыл Мамырбеков завоевал золотую медаль на чемпионате Азии до 23 лет, который проходит во Вьетнаме, передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 55 килограммов он со счетом 5:2 победил Нурболота Бердикулова из Кыргызстана.

В четвертьфинале Мамырбеков прошел Чжон Рель Кима (КНДР), а в полуфинале - Ришава Чаудхари (Индия).

Отметим, что это не первая золотая медаль для Казахстана. Ранее чемпионами Азии стали Исхар Курбаев (до 60 кг), Багдат Сабаз (до 67 кг) и Акжан Ыкыласов (до 77 кг), подробности - тут.