Казахстан с разгрома стартовал на ЧМ-2025 по борьбе

Казахстанские борцы греко-римского стиля с разной степенью успеха начали выступление на чемпионате мира в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

Айдос Султангали уверенно стартовал в весовой категории до 60 кг - в 1/16 финала он разгромил американца Максвелла Блэка со счётом 7:1 и вышел в следующий раунд.

В 1/8 финала он поборется с израильским спортсменом Мелкаму Фетене.

Следом победу одержал и Мерей Маулетканов (до 72 кг), справившись в квалификации с финном Матиасом Липасти - 3:0.

В 1/8 финала Маулетканов сойдется со вторым номером мирового рейтинга Али Фейзоллахом Арсаланом, представляющим Сербию.

А вот Рахат Бержанов (до 97 кг) не смог пробиться дальше: он уступил грузинскому борцу Георгию Мелии - 2:7.