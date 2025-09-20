Казахский борец сделал громкое заявление после исторической победы на ЧМ

Казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали прокомментировал историческую победу на чемпионате мира, где он завоевал первое за 26 лет золото для страны, передают Vesti.kz.

В финале досрочно Султангали победил Алишера Ганиева из Узбекистана со счетом 9:0! Это третья медаль Айдоса на ЧМ - дважды брал бронзовые в 2018-м и 2022 году.

"Несмотря ни на что, я хотел привезти в страну "золото", и, благодаря Всевышнему, это получилось. Пока я не в полной мере осознаю свое достижение, но тренировочный процесс был основательным, поэтому мы приехали готовыми на 100 процентов. Как видели, схватка завершилась досрочно. Мне было суждено сотворить историю. Это, наверное, благодаря молитвам родителей, близких и народа. Теперь я вернусь на родину с золотой медалью", — заявил Айдос

Казахстан завоевал первое золото чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке. До этого чемпионом мира в 1999 году в Афинах становился Мхитар Манукян (до 63 кг).



