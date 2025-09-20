Казахский борец победил узбека в финале и выиграл историческое золото

На чемпионате мира по греко-римской борьбе казахстанец Айдос Султангали (60 кг) завоевал золотую медаль и вписал свое имя в историю, сообщают Vesti.kz.

В финале досрочно Султангали победил Алишера Ганиева из Узбекистана со счетом 9:0! Это третья медаль Айдоса на ЧМ - дважды брал бронзовые в 2018-м и 2022 году.

Султангали стал четвертым чемпионом мира по греко-римской борьбе в истории Казахстана. Кроме того, Казахстан завоевал первое золото чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке. Спустя 26 лет Казахстан вновь добился главного триумфа на чемпионате мира по греко-римской борьбе. До этого чемпионом мира в 1999 году в Афинах становился Мхитар Манукян (до 63 кг).





Ранее на чемпионате мира в Загребе Айдос Султангали также победил Максвелла Хоппера Блэка (США), Мелкаму Фетене (Израиль), Се Ун Ри (Северная Корея) и Амирана Шавадзе (Грузия).



