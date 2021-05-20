Российский велогонщик Александр Власов из команды Astana - Premier Tech оштрафован на 500 швейцарских франков за то, что бросил бачок в неположенном месте на 11-м этапе "Джиро д'Италия", сообщается в протоколе Международного союза велосипедистов (UCI).

По итогам 11-го этапа Гранд-тура, в маршрут которого входили четыре гравийные секции, Власов поднялся на второе место в общем зачете. По итогам этапа организаторы уличили 25-летнего россиянина в нарушении правил. Власов оштрафован, а также лишен 25 очков в рейтинге UCI. Нарушение правил не скажется на позиции велогонщика на "Джиро".

Согласно новым правилам UCI, вступившим в силу 1 апреля, мусор и бачки нужно выбрасывать только в определенных зонах. За пределами этих зон гонщик должен отдать мусор в машину сопровождения своей команды или организаторов. Спустя три дня после введения правила из-за выброшенного бачка в неположенном месте на "Туре Фландрии" был дисквалифицирован швейцарский велогонщик Михаэл Шер.

Во вторник UCI по согласованию с организаторами "Джиро" решил изменить правила, касающиеся утилизации мусора, которые были введены 1 апреля. UCI решил, что с 11-го этапа "Джиро" велогонщики не будут наказаны за брошенную бутылку на публике, если это произошло во время подъемов на последних 50 км этапа. Эти изменения будут действовать до конца гонки.

Двенадцатый этап Гранд-тура состоится в четверг. "Джиро д'Италия" завершится 30 мая.

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