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Капитан "Астаны" поднялся на второе место генеральной классификации "Джиро д'Италия"

Он удачно проехал 11-й этап.

Капитан "Астаны" поднялся на второе место генеральной классификации "Джиро д'Италия"
Фото: Astana-Premier Tech©
Новости спорта Велоспорт Джиро д’Италия
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Капитан велокоманды Astana-Premier Tech Александр Власов поднялся на второе место в генеральной классификации "Джиро д’Италия", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первый Гранд-тур сезона возобновился после дня отдыха. Гонщики приняли участие в 11-м этапе, протяженностью 162 километра от Перуджи до Монтальчино. 

Победителем стал швейцарец Мауро Шмидт  из Qhubeka ASSOS. Он преодолел расстояние за четыре часа, одну минуту и 55 секунд. Россиянин Власов финишировал 13-м, проиграв ему три минуты и 32 секунды.

Теперь в "генерале" капитан "Астаны" идет вторым. Он уступает колумбийцу Эгану Берналю из INEOS Grenadiers 45 секунд.

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Метки:
Астана велокоманда

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