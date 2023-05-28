Гонщик "Астаны" Марк Кавендиш стал победителем финального 21-го этапа престижной веломногодневки "Джиро д’Италия", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вторым 126-километровый этап в Риме завершил гонщик из Люксембурга Алекс Кирш, представляющий команду Trek-Segafredo. Третье место у итальянца Филиппо Фиорелли, выступающего в составе Green Project-Bardiani CSF-Faizanè.

Лучшим из состава "Астаны" в генеральной классификации стал испанец Луис Леон Санчес, занявший 24-е место. Победил в многодневке словенский гонщик Jumbo-Visma Примож Роглич.

Британец Гирайнт Томас из INEOS Grenadiers занял второе место, а португалец Жуан Алмейда из UAE Team Emirates замкнул топ-3 генеральной классификации.