Лидер "Астаны" выиграл последний этап "Джиро д’Италия"

Новости спорта Велоспорт Джиро д’Италия
Вчера 23:13
©Astana Qazaqstan Team

Гонщик "Астаны" Марк Кавендиш стал победителем финального 21-го этапа престижной веломногодневки "Джиро д’Италия", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вторым 126-километровый этап в Риме завершил гонщик из Люксембурга Алекс Кирш, представляющий команду Trek-Segafredo. Третье место у итальянца Филиппо Фиорелли, выступающего в составе Green Project-Bardiani CSF-Faizanè.

Лучшим из состава "Астаны" в генеральной классификации стал испанец Луис Леон Санчес, занявший 24-е место. Победил в многодневке словенский гонщик Jumbo-Visma Примож Роглич.

Британец Гирайнт Томас из INEOS Grenadiers занял второе место, а португалец Жуан Алмейда из UAE Team Emirates замкнул топ-3 генеральной классификации.

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Метки:
Астана велокоманда Джиро д`Италия

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